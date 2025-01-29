Такий самий диктатор: чому Орбан заблокував заяву Євросоюзу про вибори в Білорусі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував спільне звернення країн ЄС щодо невизнання "виборів" у Білорусі, адже досить добре товаришує з диктатором Алєксандром Лукашенком. Він асистує всі процеси, які відбуваються у Мінську.

Він став єдиним негідником, який не підтримав рішення Євросоюзу. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, що справжнє місце Орбана вже давно визначене.

Дивіться також В останній момент: Угорщина погодилася на продовження санкцій проти Росії

Орбан – наступник всіх фашистських процесів

У світі є "вісь зла" – починаючи з лідера КНДР Кім Чен Ина, закінчуючи прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він підтримує дуже близькі відносини з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком та керується такими ж принципами, як і він.

Угорська преса уже назвала блокування заяви ЄС про невизнання "виборів" у Білорусі ганьбою і соромом усієї Угорщини. Оскільки навіть прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав спільне комюніке Євросоюзу.

І єдиний негідник, такий всесвітній українофоб, як Орбан, пішов проти волі всього Європейського Союзу,

– зазначив Тібор Томпа.

За його словами, Орбан – наступник всіх фашистських процесів. Він асистує всім подіям, які сьогодні відбуваються в Білорусі.

Його місце на смітнику історії або в Ханти-Мансійську (місто в Росії – 24 Канал),

– констатував голова угорської громади Києва та Київської області.

Зазначимо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися президентські "вибори". За Лукашенка буцім проголосували 86,82% виборців.

У Єврокомісії вважають "вибори" в Білорусі фіктивними та нелегітимними, засуджуючи репресії та обмеження прав людини.