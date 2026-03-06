Хочуть звинуватити Україну: експерт припустив, навіщо Угорщина захопила інкасаторів "Ощадбанку"

Затримання українських інкасаторських машин із валютою та золотом в Угорщині може бути спланованою провокацією. Її мета – переламати електоральні настрої на користь правлячої партії.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк пояснив 24 Каналу, що угорські спецслужби можуть використати цей інцидент як "доказ" нібито втручання України у фінансування угорської опозиції.

Орбан шукає "український слід" у виборах?

Важливо! Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", викрадені 5 березня, з великою сумою грошей та золотом перебувають на території Антитерористичного центру Угорщини. Українські дипломати підтвердили їхнє місцеперебування, однак доля працівників банку наразі залишається невідомою.

"Це не скандал, а спланована провокація – Орбан використовує затримані українські інкасаторські машини як "доказ" нібито фінансування Україною опозиційного лідера Петра Мадяра і втручання у виборчу кампанію", – сказав Романенко.

Орбан спробує переламати електоральні настрої за 36 – 37 днів до виборів. На думку експерта, жодного стосунку до нафтопроводу "Дружба" чи постачання нафти це не має.

"Офіційні звинувачення на адресу Києва з'являться вже сьогодні чи завтра", – сказав Романенко.

Що відомо про заяви Орбана щодо України?