Хочуть звинуватити Україну: експерт припустив, навіщо Угорщина захопила інкасаторів "Ощадбанку"
- Угорські спецслужби можуть використати затримання українських інкасаторських машин як доказ нібито втручання України у фінансування угорської опозиції.
- Віктор Орбан намагається змінити електоральні настрої на користь своєї партії.
Затримання українських інкасаторських машин із валютою та золотом в Угорщині може бути спланованою провокацією. Її мета – переламати електоральні настрої на користь правлячої партії.
Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк пояснив 24 Каналу, що угорські спецслужби можуть використати цей інцидент як "доказ" нібито втручання України у фінансування угорської опозиції.
Дивіться також: Чимала сума та банківські цінності: у "Ощадбанку" сказали, скільки грошей було в інкасаторів
Орбан шукає "український слід" у виборах?
Важливо! Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", викрадені 5 березня, з великою сумою грошей та золотом перебувають на території Антитерористичного центру Угорщини. Українські дипломати підтвердили їхнє місцеперебування, однак доля працівників банку наразі залишається невідомою.
"Це не скандал, а спланована провокація – Орбан використовує затримані українські інкасаторські машини як "доказ" нібито фінансування Україною опозиційного лідера Петра Мадяра і втручання у виборчу кампанію", – сказав Романенко.
Орбан спробує переламати електоральні настрої за 36 – 37 днів до виборів. На думку експерта, жодного стосунку до нафтопроводу "Дружба" чи постачання нафти це не має.
"Офіційні звинувачення на адресу Києва з'являться вже сьогодні чи завтра", – сказав Романенко.
Що відомо про заяви Орбана щодо України?
- Віктор Орбан поклав відповідальність за проблеми з постачанням нафти через нафтопровід "Дружба" на Україну. Водночас його передвиборча кампанія дедалі більше ґрунтується на жорсткій антиукраїнській риториці.
- Орбан пригрозив Україні силовими методами задля відновлення роботи Нафтопровід "Дружба". Паралельно Угорщина блокує новий пакет допомоги Україні, намагаючись чинити тиск на Європу та Київ.
- Прем'єр Орбан закликав ЄС змусити Україну виконувати свої зобов’язання та заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних рішень Євросоюзу на користь Києва, доки, на його думку, Україна ігнорує міжнародні угоди.