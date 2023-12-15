Чи Угорщина проти фінансової підтримки України: в Орбана пояснили свою позицію

Політичний директор угорського лідера Віктора Орбана, Балаж Орбан заявив, що загалом Будапешт не проти фінансової підтримки України.

Крім того, угорський уряд згоден виділити гроші в рамках довгострокового бюджету ЄС, якщо Єврокомісія розблокує заморожені кошти для Будапешту. Про це Балаж Орбан повідомив в коментарі 24 каналу, передає кореспондентка із Брюсселю.

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Угорщина заявила, що не проти надати фінансову підтримку Україні

Політичний директор угорського прем’єра говорить, що під час дебатів для Будапешту загальне збільшення бюджету ЄС стало "червоною лінією", теж саме сталося із виділенням 50 млрд євро для України.

Позиція угорської сторони досі залишається незмінною, що нам не потрібно цього робити, це не обов'язково, але якщо вони (європейські лідери – 24 канал) хочуть це зробити, ми можемо зробити це під час іншої Ради,

– сказав Балаж Орбан.

Відповідаючи на питання, чи варто скликати ще одне засідання, Орбан відповів, що це вирішувати європейським лідерам. За його словами, Будапешт готовий до переговорів стосовно виділення 50 мільярдів євро для України, але це проблема інших лідерів ЄС, оскільки саме вони зацікавлені у виділенні цих коштів. Однак, угорська сторона каже, що загалом не проти надати додаткову підтримку Україні.

Угорщина не проти того, щоб фінансово підтримати Україну поза бюджетом (ЄС – 24 канал) у більш короткі терміни, і ми маємо деякі рекомендації. Але загальна проблема полягає в тому, що не було належної підготовки до зустрічі,

– сказав помічник Орбана.

Будапешт "не розуміє", чому йому блокують кошти

Політичний радник Орбана зазначив, що Будапешт виступає проти збільшення бюджету ЄС оскільки вкладає в цей бюджет більше, ніж отримує з нього, оскільки останній рік всі кошти для країни були заморожені,

Ми вважаємо, що виконуємо всі юридичні вимоги, тому не розуміємо, чому ми не маємо доступу до 100% грошей,

– пояснив він.

Балаж Орбан наголосив, що виділення коштів для України поза бюджетом ЄС "це відкрита можливість", але європейські лідери сказали "ні" з різних причин. Очільники держав – членів хочуть досягти цього рішення в рамках довгострокового бюджету ЄС. Втім, для "зеленого світла" Угорщина хоче отримати всі заблоковані кошти.

Це залежить від того, як лідери в Брюсселі зможуть це організувати, коли побачимо, чи є відкритість з боку Єврокомісії та відкритість з боку брюссельських лідерів для вирішення проблем Угорщини. Якщо вони відкриті для їх вирішення, тоді наступне засідання Ради ЄС не буде провальним,

– сказав Балаж Орбан.

До слова, нагадаємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що попри угорське вето Україна однаково отримає допомогу.