В Угорщині набрав чинності скандальний закон про "гей-пропаганду"
Джерело:DW
З 8 липня в Угорщині почав діяти суперечливий закон про заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Цей документ обмежує інформування про гомо- та транссексуальність.
Влада заявляє, що мета закону – захист неповнолітніх, але активісти називають документ ударом по ЛГБТ-спільноті.
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В Угорщині набрав чинності закон про "гей-пропаганду"
Документ забороняє просвітницькі програми й рекламу великих компаній, які висловлюють солідарність з гомо- і транссексуалами. Також під заборону потрапили книги, які інформують про це.
Учителям заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.
Закон, який ухвалили за підтримки уряду Віктора Орбана, різко критикують в Європі.
Реакція ЄС на скандальний закон
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала документ "ганьбою". На її думку, він є не тільки дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації, але й суперечить фундаментальним цінностям Євросоюзу.
- Єврокомісія погрожує Угорщині правовими наслідками, а депутати Європарламенту закликали врізати Будапешту фінансування.
- Водночас угорський уряд у відповідь звинуватив Брюссель у "безпрецедентній кампанії". Він наголошує, що новий закон лише покликаний повернути батькам право вирішувати, як виховувати власних дітей.