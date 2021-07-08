В Угорщині набрав чинності скандальний закон про "гей-пропаганду"

З 8 липня в Угорщині почав діяти суперечливий закон про заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Цей документ обмежує інформування про гомо- та транссексуальність.

Влада заявляє, що мета закону – захист неповнолітніх, але активісти називають документ ударом по ЛГБТ-спільноті.

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В Угорщині набрав чинності закон про "гей-пропаганду"

Документ забороняє просвітницькі програми й рекламу великих компаній, які висловлюють солідарність з гомо- і транссексуалами. Також під заборону потрапили книги, які інформують про це.

Учителям заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

Закон, який ухвалили за підтримки уряду Віктора Орбана, різко критикують в Європі.

Реакція ЄС на скандальний закон