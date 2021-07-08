В Угорщині набрав чинності скандальний закон про "гей-пропаганду"

8 липня 2021 , 14:01
Читать новость на русском

Джерело:

DW

З 8 липня в Угорщині почав діяти суперечливий закон про заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Цей документ обмежує інформування про гомо- та транссексуальність.

Влада заявляє, що мета закону – захист неповнолітніх, але активісти називають документ ударом по ЛГБТ-спільноті.

Раніше Вболівальник з прапором ЛГБТ вибіг на поле під час матчу Німеччина – Угорщина

В Угорщині набрав чинності закон про "гей-пропаганду"

Документ забороняє просвітницькі програми й рекламу великих компаній, які висловлюють солідарність з гомо- і транссексуалами. Також під заборону потрапили книги, які інформують про це.

Учителям заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

Закон, який ухвалили за підтримки уряду Віктора Орбана, різко критикують в Європі.

Реакція ЄС на скандальний закон

  • Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала документ "ганьбою". На її думку, він є не тільки дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації, але й суперечить фундаментальним цінностям Євросоюзу.
  • Єврокомісія погрожує Угорщині правовими наслідками, а депутати Європарламенту закликали врізати Будапешту фінансування.
  • Водночас угорський уряд у відповідь звинуватив Брюссель у "безпрецедентній кампанії". Він наголошує, що новий закон лише покликаний повернути батькам право вирішувати, як виховувати власних дітей.
Автор: Наталія Пристанська