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24 Канал Новини політики Скандал на 17 мільярдів форинтів: в Угорщині провели обшуки в офісі партії Орбана
21 липня, 17:59
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Оновлено - 18:20, 21 липня

Скандал на 17 мільярдів форинтів: в Угорщині провели обшуки в офісі партії Орбана

Данило Жоров

У вівторок, 21 липня, слідчі прокуратури провели обшуки в партії "Фідес". Правоохоронці прийшли без попереднього повідомлення до центру, який забезпечує сервери партії.

Вони намагаються встановити деталі скандалу щодо Національного кульурного фонду. Про це повідомили HVG

Що відомо про обшуки?

Представники "Фідес" назвали обшуки незаконними. У партії Орбана звинуватили "Тису" в спробах ліквідувати "Фідес".

 

 

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Корупція Віктор Орбан Розслідування Угорщина