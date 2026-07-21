Скандал на 17 мільярдів форинтів: в Угорщині провели обшуки в офісі партії Орбана

У вівторок, 21 липня, слідчі прокуратури провели обшуки в партії "Фідес". Правоохоронці прийшли без попереднього повідомлення до центру, який забезпечує сервери партії.

Вони намагаються встановити деталі скандалу щодо Національного кульурного фонду. Про це повідомили HVG. Що відомо про обшуки? Представники "Фідес" назвали обшуки незаконними. У партії Орбана звинуватили "Тису" в спробах ліквідувати "Фідес".