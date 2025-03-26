Вершину заповідної скелі в Угорщині розмалювали синьо-жовтими фарбами

У Будайському ландшафтному заповіднику в Угорщині невідомі розмалювали скелю синьо-жовтими кольорами. Внаслідок інциденту пошкоджено рідкісні рослини.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дунай-Іпольського національного парку у Facebook.

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Для чого могли обмалювати скелю

У Дунай-Іпольському національному парку повідомили, синьою, жовтою та чорною фарбою пошкоджено кілька квадратних метрів на вершині скелі.

Невідомі обмалювали скелю / Фото Дунай-Іпольського національного парку

Внаслідок цього постраждали мохи, лишайники, папороті, а також рідкісний ендемічний вид рослини – будайська заяча травичка.

Постраждали рослини / Фото Дунай-Іпольського національного парку

У національному парку нагадали, що природні цінності неможливо відновити, тому закликали відвідувачів до "особливої обережності та поваги під час перебування тут". Там також зазначили, що ця скеля вже неодноразово ставала "об’єктом подібних актів вандалізму".

За словами представників природоохоронної території, обмалювавши скелю, невідомі прагнули "розмістити свою думку на видному місці".

До слова, що у січні невідомі у Німеччині розбили вікно й розмалювали забороненою символікою будинок, в якому живуть українці. Поліція оцінила завдані матеріальні збитки у 1 500 євро.