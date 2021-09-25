В Угорщині сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом: серед загиблих – українці

Поблизу угорського міста Абонь сталася моторошна аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. На жаль, загинули 5 людей.

ДТП сталася 24 вересня о 16.40 на швидкісній автостраді М4 у напрямку Будапешт-Солнок. Мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у вантажівку.

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Що відомо про жертв аварії

Водій та усі пасажири мікроавтобуса загинули на місці події. Видання 24.hu повідомило, що усі загиблі – чоловіки (у віці 34, 36 і 41, 48 та 59 років). Також угорські ЗМІ пишуть, що жертвами ДТП стали:

3 громадян Угорщини;

українець;

людина з угорсько-українським громадянством.



Смертельна аварія в Угорщині / Фото MTI



Водій та пасажири мікроавтобуса загинули / Фото MTI

Що розповів водій вантажівки

Натомість чоловік, який перебував за кермом вантажівки, вижив і майже не постраждав. За попередньою інформацією, його вини у ДТП не було. Водій пояснив, що їхав трасою, але транспорт попереду припинив рух, тож довелося зупинитися і йому. "Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду", – зазначив Даніель. Тоді він вийшов з авто, аби перевірити, що сталося. На жаль, допомогти людям у мікроавтобусі він вже не зміг. Вони загинули миттєво.

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