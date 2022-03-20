В Угорщині закликали заборонити в ЄС пропагандистський канал RTR Planeta

Національна асоціація угорських журналістів відреагувала на те, що в Угорщині та Євросоюзі досі не заборонили російський пропагандистський канал RTR Planeta. Адже країна-терористка напала на Україну ще 24 лютого.

Журналісти сподіваються, що Євросоюз незабаром виправить цю помилку. Також вони мають надію, що кабельні оператори добровільно почнуть вилучати цей пропагандистський російський канал зі своїх програмних пропозицій, щоб зменшити поширення закликів до розпалювання війни.

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Угорські журналісти закликали заборонити в ЄС канал RTR Planeta

Минулого тижня член політичної партії "Моментум" Мартін Томпос закликав Telekom і Vodafone видалити цей канал, адже на ньому транслюють програми одного з найбільших пропагандистів російського президента – Владіміра Соловйова.

У Vodafone відповіли, що він не входить до списку призупинених каналів ЄС. Своєю чергою, у Telekom заявили, що вони стежать за зміною правового середовища і ведуть переговори з компанією щодо цього. Наразі канал RTR Planeta доступний в обох постачальників програмних послуг.

Тоді Національна асоціація угорських журналістів (MÚOSZ) 16 березня закликала ЄС заборонити цей канал у всьому Європейському Союзі

Оскільки кров холоне від усвідомлення, що в Угорщині та, ймовірно, деінде в Європі цей новинний канал (насправді псевдоновинний канал) все ще доступний за пропозицією великих кабельних операторів,

– мовиться у зверненні.

Журналісти додали, що в його ефірі й далі можуть говорити російською про напад країни-агресорки на Україну як про "спеціальну військову операцію". Адже цей пропагандистський канал "по-рабському слідує за наративом Путіна і не виявляє чутливості до актів війни проти людства".

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