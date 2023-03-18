Прокинулись: в Угорщині закликають відкликати посла з Росії після ордеру на арешт Путіна

Партія "Діалог за Угорщину" запропонувала уряду країни відкликати посла з Росії та оголосити небажаним перебування глави російської дипмісії у Будапешті.

Про це заявив представник партії Річард Барабаш, що входить до коаліції опозиційних політичних сил Угорщини.

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Таке рішення має бути ухвалене у світлі того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна,

– мовиться у заяві.

Чому Угорщина нарешті змінила позицію

Політик обґрунтував свою думку діями Росії в Україні. Барабаш також заявив, що "Діалог за Угорщину" закликає національний парламент проголосувати за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, пояснюючи це необхідністю протистояти загрозі з боку Росії.

МКС видав дозвіл на арешт Путіна

Загалом у провадженнях, в яких Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксували депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Проте реальна цифра може бути значно більшою.

У Міжнародному кримінальному суді 17 березня видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного в скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей.

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що рішення МКС – це тільки початок. Україна системно співпрацює з ним. Єрмак наголосив: тепер Путіна та Львову-Бєлову заарештують на території країн, які ратифікували Римський статут.

Ця партія входить до коаліції опозиційних сил, яка на останніх виборах у квітні 2022 року отримала у Державних зборах (однопалатному парламенті – 24 Канал) Угорщини 57 зі 199 місць.