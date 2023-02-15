Скільки ще тут ідіотів, – угорський єврокомісар, який блокує рух України в ЄС, образив депутатів

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї потрапив у скандал під час засідання Європарламенту. Олівер Варгеї забув вимкнути мікрофон і євродепутати почули його образливу ремарку.

Олівер Варгеї відповідає за питання сусідства і розширення ЄС. Варгеї відповідав на запитання євродепутатів під час обговорення щодо розширення Євросоюзу на Західні Балкани.

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Єврокомісар відповідає за питання сусідства і розширення ЄС

Завершивши відповідь хорватському депутату, єврокомісар забув вимкнути свій мікрофон і його коментар угорською "Скільки ще тут ідіотів?" почули всі присутні.

Після скандалу опозиційна угорська партія "Демократична коаліція" закликала до відставки Варгеї, назвавши його коментар абсолютно неприйнятним.

Сам Олівер Варгеї вже опублікував заяву із поясненнями. Він запевняє, що його слова нібито не стосувалися присутніх у залі й сталося непорозуміння.

Я щиро шкодую про непорозуміння довкола моєї ремарки на пленарному засіданні Європарламенту 14 лютого. Це було пов'язано з триваючою приватною розмовою угорською мовою між мною і керівником кабінету на абсолютно сторонню тему, і вона випала з контексту... Я повною мірою поважаю установи ЄС, включно з Європарламентом і його шанованими членами,

– заявив угорський єврокомісар.

Варгеї підозрюють у гальмуванні шляху України в ЄС

У січні 2023 року стало відомо, що в Європарламенті хочуть розслідування Єврокомісії через підозри в упередженості угорського єврокомісара Олівера Варгеї щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС. Серед таких країн також Україна.

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральну роль демократичних реформ та реформ верховенства права в країнах-кандидатах на вступ до ЄС", – йшлося у щорічному звіті за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони.

Європарламент закликав Єврокомісію "ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо того, чи є поведінка та політика, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення, порушенням Кодексу поведінки членів комісії та зобов'язань комісара відповідно до Договорів".

"Європейська правда" повідомляла, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.