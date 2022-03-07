Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти не полишають спроб захопити Київ. Наразі ворог накопичує ресурси для штурму столиці України.
Загарбники зосередили основні зусилля на оточенні міста. Про це повідомили у Генеральному штабі.
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Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва,
– зазначили українські військові.
До слова, протягом одинадцяти діб окупаційних дій військовослужбовці РФ не досягли кінцевої мети. Противник хотів взяти столицю за 1 – 2 дні, однак, зустрівшись із ЗСУ, зазнав тотальної невдачі.
Де ще ворог зосередив сили
Російські загарбники також зосередили сили на оточенні:
- Харкова;
- Чернігова;
- Сум;
- Миколаїв.
Водночас ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях, а також створити сухопутний коридор з Криму в напрямку Маріуполь – Новоазовськ.
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