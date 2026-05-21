Бронювали та відправляли за кордон: як "благодійні фонди" на Київщині "заробляли" на ухилянтах

СБУ ліквідувала на Київщині чергову схему уникнення мобілізації. Злочинна група під прикриттям благодійних фондів за гроші "бронювала" ухилянтів або нелегально переправляла їх за межі України.

Про це повідомляє СБУ.

Дивіться також Обшуки у топпосадовців Нацполу: вилучено понад 22 мільйони гривень, елітний автопарк і зброю

Що відомо про чергову схему ухилення від мобілізації?

Незаконну діяльність організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник. Останній – безробітний житель столиці, який займався розшуком клієнтів.

Фігуранти за 16 тисяч доларів пропонували військовозобов'язаним кілька варіантів ухилення від служби. Наприклад, фіктивно працевлаштуватися на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки.

Пам'ятайте! В Україні бронюванню підлягають працівники критичних об'єктів, яких не можна мобілізувати під час війни. Це не спосіб ухилення, а потреба захисту співробітників, які потрібні для стабільної роботи та підтримки критичного підприємства й економіки. Процедура бронювання працівників виконується керівництвом або відділом кадрів. З правилами бронювання можете ознайомитися у матеріалі 24 Каналу.

Інша послуга "ділків" – втеча через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Для останньої "послуги" організатори хотіли задіяти своїх "провідників" у прикордонних областях, які добре знають гірську місцевість та водойми.

СБУ затримала усіх трьох злочинців просто "на гарячому" після отримання частини хабаря від клієнта.

До слова, розслідувачі 24 Каналу аналізували у своєму матеріалі судові справи, які пов'язані з кругленькими сумами для ухилення від мобілізації. Українці готові платити від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів.



Наприклад, джерела 24 Каналу в правоохоронних органах повідомляли, що на Львівщині викрили схему ухилення від мобілізації, в якій брали участь понад 40 службових осіб. Завдяки їй військовозобов'язані за гроші отримували бронювання та фіктивну інвалідність.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено смартфони, флешки, підроблені документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Їм вручили підозри у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою.

Зверніть увагу! Йдеться про частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Затримано ділків, які "заробляли" на ухилянтах / Фото СБУ

Важливо! Шахраї в Україні видають себе за співробітників СБУ, розсилаючи фейкові повістки-виклики на допит та вимагаючи грошей. Служба безпеки рекомендує фіксувати дані підозрілих осіб та перевіряти інформацію через офіційні канали.

Останні гучні справи

У рамках масштабної операції з очищення системи Нацполіції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів". Під час обшуків у топпосадовців було вилучено зброю, елітні автівки, годинники та чималу суму готівки. Загалом було затримано 5 учасників схеми прикриття "порноофісів", включаючи керівників поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

Також СБУ та поліція проводила обшуки в Ужгородському РТЦК та СП через підозру в незаконних махінаціях з повістками. За даними журналіста Глаголи, обшуки й у тимчасово виконуючого обов'язки військкома, підполковника Миколи Мигалейка.

Окрім того, Україна разом з Фінляндією викрили схему, через яку Росія купувала морські судна для свого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій. Як повідомляла СБУ, до цього була причетна організована група, яка працювала на замовлення Москви.