Поліція Києва затримали чоловіка, який заробляв на фіктивних довідках для військовозобов'язаних. Шахраю загрожує тюремний термін.

У столиці затримали чоловіка, який за гроші допомагав ухилятися від мобілізації та виїжджати за кордон. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про нелегальну схему?

Зловмисник обіцяв "вирішити питання" з оформленням інвалідності за 15 тисяч доларів. Для цього його "клієнт" мав підписати декларацію з лікарем, пройти медичну експертизу й отимати довідку, яка б дала право на відстрочку та виїзд з України.



Поліція затримала організатора злочинної схеми / Фото Нацполіції

Свої послуги чоловік пропонував лише за рекомендаціями й запевняв, що має зв'язки в медичних закладах та військкоматі, тому обіцяв швидкий і якісний результат.

Правоохоронці затримали чоловіка після передачі грошей. Наразі його підозрюють в незаконному переправленні осіб через кордон та зловживанні впливом. За скоєне зловмиснику загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про викриття масштабної схеми підробки медичних висновків МСЕК, за якою оформлювали фіктивну інвалідність родичам військовослужбовців. Ці документи використовували для уникнення мобілізації та незаконного звільнення з армії.