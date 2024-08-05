Хотіли переплисти Тису: на Закарпатті прикордонники зупинили групу ухилянтів

На Закарпатті прикордонники з пострілами затримали чергову групу ухилянтів. Вони планували незаконно переплисти річку Тиса.

Ухилянтів виявили за 200 метрів від державного кордону. Затримані були одягнені у рятувальні жилети і намагалися втекти від прикордонників.

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Як відбувалося затримання ухилянтів

Прикордонники розповіли, що 5 серпня за 200 метрів від кордону патруль від відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону зупинив групу чоловіків призовного віку.

Вони були одягнені у рятувальні жилети, та планували незаконно потрапити до Румунії. Коли ухилянтів було виявлено, вони спробували втекти, тому затримувати довелося їх із пострілами.

З шести затриманих, п’ятеро є мешканцями Закарпаття, а один – з Дніпропетровщини. Для того, щоб потрапити до Румунії, вони планували переплисти річку Тиса.

Горе-підкорювачі річки, яка від початку повномасштабного вторгнення вже забрала життя щонайменше чотирьох десятків чоловіків, свідомо погодилися на пропозицію ділків перетнути кордон саме у такий спосіб. Дехто із порушників встиг віддати переправникам майже по 3,5 тисячі доларів,

– мовиться у повідомленні прикордонників.

Проти затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення за незаконне перетинання державного кордону та злісну непокору вимогам прикордонників.