Політика геноциду, – МЗС відреагувало на указ Путіна про виселення українців

Владімір Путін підписав ультимативний указ, який вимагає від українців на окупованих територіях або взяти російський паспорт, або ж покинути домівку. У МЗС наголошують, що цей документ "нікчемний і порушує міжнародне право".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

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Офіційна позиція України щодо указу Путіна

Георгій Тихий наголосив, що системні депортації і переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу.

Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до набуття статусу іноземця,

– сказав речник.

Тихий зазначає, що цей документ суперечить щонайменше трьом міжнародним актам – Женевській та Гаазькій конвенціям, а також резолюції Генасамблеї ООН. Україна звернеться до міжнародної спільноти та МКС.

Так, у новому указі Путіна йдеться про те, що українці, які перебувають у Росії і не мають для цього "законних підстав", зобов'язані виїхати з країни або до 10 вересня 2025 року "врегулювати правове становище".