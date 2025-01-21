Трамп розпорядився визнавати у США тільки дві статі: чоловічу та жіночу

Дональд Трамп почав підписувати свої укази на посаді президента США. Вони стосуються багатьох сфер життя держави.

У США тепер визнаватимуть тільки чоловічу та жіночу стать, які не підлягатимуть зміні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Тільки дві статі

В указі президента США сказано, що тепер термін "стать" потрібно використовувати замість "гендер". Також там є вимога про те, щоб видані урядом документи, що засвідчують особу, включно з паспортами та візами, ґрунтувалися на тому, що він описує як "незмінну біологічну класифікацію людини як чоловіка або жінки".

Цей указ став одним із перших на посаді. Він також оголосив надзвичайний стан на південному кордоні США та у сфері енергетики.

Також Дональд Трамп повернув у США смертну кару та відклав блокування ТікТок на 75 днів. Крім цього, він скасував 78 указів та розпоряджень свого попередника.