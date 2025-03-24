Вихід лише один: чим небезпечний для українців на окупованих територіях новий указ Путіна

Владімір Путін підписав цинічний указ, в якому зобов'язує людей на окупованих територіях отримати російське громадянство до 10 вересня 2025 року, інакше вони повинні виїхати з території Росії. Хоч такі правила діють для всіх іноземців в Росії, саме для українців він є небезпечним.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що Путін намагається вижити українців з ТОТ. Найгірша ситуація є для тих, хто офіційно "не подобається" окупаційній владі.

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Загроза для українців на ТОТ

Росія поступово впроваджує політику заміщення українського населення, указ Путіна є свідченням цього. Кремль фактично намагається вижити українців з окупованих територій та водночас не дає надії їм повернутись в окупацію.

Однак зараз для українців, які є на ТОТ або в Росії лише з українськими паспортами діє міграційне законодавство Росії. Тобто українці мають 90 днів, щоб подати документи для отримання російського громадянства як біженці або мають покинути територію.

Колізія полягає в тому, що цей указ не змінює обов'язок для українців, як і для інших іноземців покинути територію Росії після 90 днів перебування. Думаю, що скоро ми побачимо ще низку детальніших указів,

– зауважив він.

Андрющенко зауважив, що перебувати на окупованих територіях лише з одним українським паспортом є вкрай небезпечно. Російський паспорт – це фактично буфер безпеки для людей там, без якого майже неможливо жити. Однак навіть ті українці, які його мають, теж живуть у небезпеці.

Маєш ти паспорт, чи ні – росіяни все одно вважають, що ти маєш проукраїнську позицію. Такі люди є офіційно в реєстрі небажаних осіб, їх контролюють, вони мають системні проблеми,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

До українців додому можуть прийти представники ФСБ та провести обшук. Потім ці люди можуть "випадково" кудись зникнути. Якщо в населених пунктах області ситуація для людей не така критична, багато українців у містах (Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ, Волноваха тощо) мають підписку про невиїзд. Вони навіть не можуть змінити місце проживання.

Нагадаймо, що в МЗС України відреагували на указ російського диктатора. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що системні депортації та переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу.