Понад літр горілки зранку: у Києві водій збив жінку та затиснув її між машиною та самосвалом
Джерело:dtp.kiev.ua
Вкрай п'яний власник Honda збив жінку-пілота мопеда та влетів у вантажівку. Постраждалу при цьому затисло між легковиком та самосвалом. Шансів вижити у неї не було.
На місці події працювали слідчі, медики швидкої та рятувальники. Лікарям лише довелося констатувати смерть власниці скутера, а бійцям ДСНС –діставати понівечене внаслідок ДТП тіло.
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Правоохоронці з'ясували, що водій легковика перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Випив понад літр горілки
У потерпілої не було шансів вижити / Фото dtp.kiev.ua
- За попередніми даними, аварія сталася близько 10:00 на вулиці Бударіна 14 липня. П'яний водій не відреагував на перешкоду та на повному ходу влетів у мопед, який пілотувала жінка.
- Від удару транспортний засіб відлетів у бік, а потерпілу затисло між Honda та вантажівкою.
- Смерть потерпілої була миттєвою.
- Поліцейські перевірили водія легковика на наявність алкоголю в крові. Прилад drager показав, що у його крові є 2,59 проміле алкоголю. Це дорівнює понад літру випитої горілки.
Мопед відкинуло на кілька метрів / Фото dtp.kiev.ua
Чи затримали правоохоронці зловмисника, невідомо. У поліції інцидент поки що ніяк не прокоментували.
За фактом скоєння смертельної аварії напідпитку правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Згідно з Кримінальним кодексом, якщо водія визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням прав на термін від 5 до 10 років.
Дивіться відео з місця жахливої аварії на вулиці Бударіна у Києві: