18:16
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Блог Соцмережі

"Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?

691
Книга Кучмы "Украина – не Россия"
Книга Кучмы "Украина – не Россия" / PadaRead.com

Мало уже кто помнит, но популярная сегодня фраза "Украина — не Россия!" в качестве практически политического лозунга и первого политического троллинга в истории новейшей Украины появилась в августе 2003, когда Леонид Кучма, бывший тогда Президентом страны, написал книгу под этим названием.

Чем привел лаптеногих в состояние крайней ажиатации. Ведь после прихода в 2000 году Путина, Россия из портков выпрыгивала в стремлении вернуть непокорную Украину в стойло. А тут вдруг книга с таким возмутительным названием, а если еще и внутрь заглянуть…

Читайте также: Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008

Над книгой Кучма работал совместно с группой украинских ученых-историков, труд получился фундаментальным и во многом пророческим, в нем шла речь не только о становлении украинской государственности, но и уделялось пристальное внимание истории взаимоотношений двух стран.

Точки над і получились настолько жирными и окончательными, что в Кремле порвало в тряпки многих, со всех сторон посыпались бесноватые комментарии и заявления, слово "русофобия" не сходило с первых полос изданий и гремело во всех эфирах. Правда, официальный Кремль книгу никак не комментировал, за него это сделали подконтрольные пропагандистские СМИ.

Потом была Тузла.

Потом была Грузия.

Потом Крым и Донбасс. Кстати, в 2014 году один из экземпляров книги был демонстративно на камеры расстрелян сепаратистами в Славянске, с формулировкой "за предательство русского народа".

Расстрелянная книга — почти как сожженная на костре.

Для меня история независимой Украины — это постоянное, ежедневное переосмысление. А для вас?

Читайте также: Почему в Украине за 27 лет независимости до сих пор нет автокефальной церкви

Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Публікації Україна – Росія Російська пропаганда Леонід Кучма Література
Джерело: Олена Монова
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук