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Украине важно удержаться от подрыва керченского моста

1986
Крымский мост
Крымский мост / Politeka

Во всем мире масштабные инфраструктурные проекты является драйверами экономического развития. И только в РФ инфраструктуру строят для геополитического самоутверждения и воровства бюджетных денег.

Мост через Керченский пролив – это торжество российской коррупционной "философии". Стройка века пока не решила ни одной проблемы, уже опустошив бюджеты нескольких российских регионов, деньги из которых осели на счетах карманных "ротенбергов" Путина.

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Стройка подтвердила, что распил, откат и занос – три главных "кита" инфраструктурного строительства в РФ. Так, строительство керченского моста оказалось в 13 раз дороже моста в Луизиане, который, к тому же, вдвое длиннее крымского. Там уже заговорили о новой мегастройке – мосте на Сахалин. Его стоимость превысит 1 трлн рублей, что в 3,5 раза дороже керченского. При этом в регионе нет угольных месторождений, требующих дополнительных логистических мощностей.

Однако дефицит логики и здравого смысла никогда не пугал правителей России. Ведь там заняты глобальным отмыванием бюджетных денег. Это подтверждает майский доклад Sberbank CIB, где отмечено, что выгодоприобретателем строительства ключевых газопроводов в РФ является не госкомпания "Газпром", а частные подрядчики. Главным образом – компании друзей Путина – Ротенберга и Тимченко.

"Решения "Газпрома" становятся логичными, только если предположить, что компания управляется в интересах подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды", — отмечается в докладе. К примеру, Газпром отказался от строительства газопровода "Алтай" за 10 млрд долларов в пользу "Силы Сибири" (55,4 млрд долларов). Аналитики считают, что "Турецкий поток" не выйдет на уровень безубыточности почти 50 лет, с "Северный поток-2" не окупится в течение 20 лет…"

Интересно, что после публикации двух аналитиков Sberbank CIB Александра Фэка и Александра Кудрина уволили за "непрофессионализм", а глава Сбербанка Греф лично извинился перед всеми объектами расследования. При этом сами аналитики не согласились с предъявленными обвинениями, заявив про абсолютную корректность расчетов.

…Керченский мост стал для русских символом национального "величия" и оправданием того, почему денег нет, но нужно держаться. Для ватной ТВ-аудитории идеально подошел "телевизионный лук" Путина на Камазе, открывавшего мостовый переход. Для цивилизованного же мира этот коротконогий мужичонка за рулем, с трудом достававший сандалиями до педалей, едущий без водительских прав в украинский Крым, на который он не имеет ни малейшего права, стал олицетворением ущербности и убогости.

Очевидно, что мост не решает ни одной стратегической проблемы жителей аннексированного Крыма. Его технологическое будущее – туманно, учитывая слабую инженерную проработку и скептические прогнозы экспертов по поводу эксплуатации. Мост не станет и фактором экономического развития близлежащих регионов. Это было бы возможно в условиях украинской юрисдикции Крыма и включения моста в систему трансъевропейских коридоров. Но это нереально, поскольку мост – незаконная тупиковая переправа на непризнанную миром оккупированную территорию.

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Даже, если мост запустят в полном объеме, он не посодействует развитию бизнеса, в первую очередь туристического, на полуострове. Ведь основная причина запустения Крыма – не логистические провалы. Проблема – в статусе полуострова как аннексированной территории. Это способствует ее милитаризации и ставит заградительные "минные ряды" на пути инвестиций.

Единственная геополитическая ценность керченского моста для Кремля состоит в возможности быстро перебрасывать с его помощью военные подразделения и технику. Этот фактор в свое время оценил другой крымский оккупант – Гитлер, в котором кремлевские СМИ увидели предтечу "путинского моста". В 1943-м немцы возвели над Керченским проливом канатную дорогу с пропускной способностью до тысячи тонн грузов в сутки. Так Гитлер обеспечил снабжение 14 наступающих дивизий из состава 17-й армии Вермахта. Гитлер пытался строить и постоянный пятикилометровый мост, но был вынужден отступать.

При схожести взглядов и действий Путина и Гитлера в вопросах оккупации украинского Крыма между ними существуют принципиальные различия. Гитлер планировал идти вперед, рассматривая полуостров и керченскую переправу как элементы логистики в наступательной операции. Он мыслил глобальней Путина и ставил более масштабные задачи.

Для Путина же Крым – фетиш. В отличие от Гитлера, он рассматривает Крым как PR-схему, а не средство достижения глобальных задач. Крым в нынешнем виде – геополитический тупик и личный капкан Путина. Ему рано или поздно придется оттуда бежать. Поэтому мост для него – инфраструктура отступления. Возможно этот побег из Крыма станет миссией уже следующего правителя РФ, поскольку к тому времени Путин может перестать быть президентом или просто перестать быть...

Можно предположить, что в час-Ч Кремлю нужно будет быстро вывести с территории полуострова значительные военные подразделения и технику, а также украсть ключевые активы. Воздушный путь требует больше времени, а морскую акваторию, прилегающую к портам де-юре украинского Крыма, к тому времени могут контролировать ВМС Украины и союзников.

В то же время риск разрушения переправы ударом высокоточного украинского оружия, который прогнозирует влиятельный Washington Examiner на самом деле невелик. Во-первых, мост рассматривается как один из активов для будущей контрибуции РФ Украине. Во-вторых – в условиях распада РФ он станет связующим звеном между украинским Крымом и Кубанью. Эту стратегическую линию уже поддержала запрещенная в РФ Кубанская народная республика (КуНР). В-третьих, мировое сообщество, учитывая ядерный статус РФ, должно будет предложить Путину или его сменщику компромиссный вариант отхода из Крыма. И благодаря этому компромиссу "мост Путина" рискует стать "отхожим местом". Самым дорогим в мире…

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Автор: Андрій Воропаєв
Теги: Гроші Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Публікації Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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