"Укравтодор" очолив Євген Кузькін: що про нього відомо
Джерело:Кабінет Міністрів
Кабінет Міністрів призначив нового голову "Укравтодору". Цю посаду отримав доктор економічних наук та перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Євген Кузькін.
Згідно з розпорядженням уряду, він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.
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Саме Кузькін 26 серпня став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг.
У травні Кабмін поклав на Євгена Кузькіна тимчасове виконання обов'язків голови "Укравтодору". Крім того, чиновник до цього працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, який у травні очолив Мінінфраструктури.
Що відомо про Кузькіна
Доктор економічних наук Євген Кузькін має почесне звання "Заслужений економіст України", а також нагороджений орденом "За заслуги" другого ступеня. Впродовж своєї кар'єри Кузькін працював на експертних і керівних посадах у:
- Фінансовому управлінні Харківської ОДА,
- Державній податковій інспекції у Харківській області,
- обіймав посаду заступника міністра фінансів України,
- очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".