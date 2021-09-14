"Укравтодор" очолив Євген Кузькін: що про нього відомо

Кабінет Міністрів призначив нового голову "Укравтодору". Цю посаду отримав доктор економічних наук та перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Євген Кузькін.

Згідно з розпорядженням уряду, він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.

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Саме Кузькін 26 серпня став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг.

У травні Кабмін поклав на Євгена Кузькіна тимчасове виконання обов'язків голови "Укравтодору". Крім того, чиновник до цього працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, який у травні очолив Мінінфраструктури.

Що відомо про Кузькіна

Доктор економічних наук Євген Кузькін має почесне звання "Заслужений економіст України", а також нагороджений орденом "За заслуги" другого ступеня. Впродовж своєї кар'єри Кузькін працював на експертних і керівних посадах у: