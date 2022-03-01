Укравтодор пропонує розміщувати на білбордах "милі" макети для окупантів

Укравтодор запустив нову ініціативу проти рашистських окупантів, які напали на Україну. Він запропонував розміщувати на білбордах правду про те, що на них чекає.

За інформацією відомства, кожен власник рекламних носіїв може долучитися до боротьби проти орди на інформаційному фронті. Водночас там зазначили, що тільки вздовж наших трас – є сотні тисяч білбордів.

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Кажи окупантові правду

"Будь як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть", – мовиться в повідомленні.

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Повний текст допису Укравтодору:

Будь як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть. Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Лише вздовж українських трас сотні тисяч білбордів. Зробімо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів.