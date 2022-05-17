Укравтодор завершив ремонт "дороги життя" Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград

Дорожники закінчили ремонтні роботи на трасі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград у Дніпропетровській області.

Про це повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. За його словами, цей напрямок є важливим для регіону, адже ним доставляють гуманітарну допомогу, евакуюють цивільних осіб та везуть поранених до медичних закладів.

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"Дорога життя"

Івко наголосив, що такі дороги через їхню стратегічну роль ще називають "дорогами життя".

Важливий для регіону маршрут було заплановано капітально відремонтувати, та війна змусила відтермінувати роботи. Найбільш знищену ділянку Р-51 відновили в межах експлуатаційного утримання. Швидко та з мінімальними витратами "дорогу життя" зробили не лише проїзною, а й міцною та надійною,

– розповів Івко.

Він зазначив, що основною проблемою під час роботи на цій трасі була місцями перезволожена, нестабільна основа. Дорожники замінили її, провели забутовку, влаштували шари шлаку, щебенево-піскової суміші та дрібнозернистого асфальтобетону.



Траса Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград розташовується у Дніпропетровській області / Фото Укравтодору

"Увесь процес постійно супроводжували спеціалісти лабораторії підрядної організації, які визначали несучу здатність та інші характеристики дорожнього полотна. Ще одним важливим завданням була оптимізація складу асфальтобетонного покриття, аби навіть 1 шар витримував надвеликі навантаження", – додає заступник голови Укравтодору.

Паралельно з цим, за його словами, триває відновлення транспортного сполучення по всій Україні. На звільнених від загарбників територіях спеціалісти прибирають дороги від залишків військової та цивільної техніки, а також зводять переправи поруч зі знищеними мостами.



Триває відновлення транспортного сполучення по всій Україні / Фото Укравтодору

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що команда МІУ планує відбудувати знищену інфраструктуру за один-два роки.

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