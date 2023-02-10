Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника

Тіла військових, які захищали Україну, повертають додому. З початку повномасштабного вторгнення вдалось забрати 888 загиблих оборонців.

Про це 10 лютого розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначили, разом з Офісом уповноваженого зі зниклих безвісти та силовими структурами повернули рідним тіла 61 захисника.

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"Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права", – написали у відомстві.

Україна повернула тіла загиблих волонтерів

В Україні працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти – 0 800 339 247. Повідомити про зниклих можна особисто уповноваженому за телефоном 099 792 01 26. У вихідні повідомлення можна надсилати у viber і telegram за номером 095 896 04 21.

Черговий масштабний обмін полоненими відбувся 4 лютого. Додому повернулися 116 захисників.

Також Україна забрала тіла загиблих британських волонтерів та українського воїна з Французького легіону. Мовиться про британця Крістофера Метью Перрі, новозеландця Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу та українця Євгенія Кулика.

Бегшоу приїхав в Україну у березні 2022 року. Він розвозив гуманітарну допомогу й допомагав евакуюватися з гарячих точок. Відомо, що Перрі та Бегшоу зникли 6 січня. Чоловіки їхали з Краматорська у Соледар. Після цього з ними не було зв'язку.