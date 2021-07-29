Гіперінфляція, цинічна Москва та порятунок грузинів: якою була Україна у 1993 році

У 1993 році ціна продуктового кошика за рік виросла у тисячу разів. Енциклопедичний термін гіперінфляція швидко увійшов у лексикон українців. До нього додалося ще одне слово, яке раніше можна було почути вкрай рідко – бартер.

Гіперінфляція

Для нормальної економіки характерне невисоке підняття цін при невеликому зрості економічного достатку – коли комфортно і підприємцям, і споживачам. Економісти вважають, що це інфляція до 6% в рік.

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В Україні 2020 року інфляція становила 5%. В Україні 1993 року індекс інфляції сягнув рекордні 10 206%.

Порівняння цін

Хліб:

січень 1993 року – 33 карбованці;

грудень 1993 року – 2 тисячі карбованців.

Свинина:

січень 1993 року – 825 карбованців;

​грудень 1993 року – 53 911 карбованців.

Яловичина:

січень 1993 року – 715 карбованців;

грудень 1993 року – 35 566 карбованців.

Молоко:

січень 1993 року – 79 карбованців за літр;

грудень 1993 року – 4 665 карбованців за літр.

Сметана:

січень 1993 року – 352 карбованці;

грудень 1993 року – 24 518 карбованці .

10 яєць:

січень 1993 року – 344 карбованці;

грудень 1993 року – 33 037 карбованці.

Причиною падіння економіки був розрив виробничих зв'язків. Старі після руїни Союзу відмирали, а нових, ще не створили. Влада вирішила перекривати проблеми з нестачею грошей – друкуванням грошей.

Протести працівників

Продовольча криза вивела людей на вулиці. В 1993 році страйкували бюджетники, робітники і шахтарі. Процеси, які розпочалися тоді призвели до капітальних політичних змін в країні, дострокових президентських виборів. Також стартував новий виток конкуренції між дніпропетровськими і донецькими.

Масовий страйк шахтарів

7 червня 1993 року почався наймасовіший в історії України страйк шахтарів Донбасу. 220 тисяч робітників вийшли на вулиці і площі Донбасу. На обіцянки уряду підняти зарплати – протестувальники не погоджувалися. Сенсу в них не було, якщо ціни знову піднімуться.



Наймасовіший страйк шахтарів / Фото UAteka

Дуже швидко шахтарі заговорили про референдум, імпічмент президенту та розпуск Верховної Ради. Також про автономію Донбасу.

"Донецький клан"

З посту прем'єр-міністра звільнили Леоніда Кучму, а на його місце призначили керівника однієї з найбільших шахт Донбасу – копальні імені Засядька – Юхима Звягільського.

Фактично через важелі впливу, які отримав Звягільський на посаді виконувача обов'язків керівника уряду – понад місяць "під сонцем" дістався всім представникам "донецького клану".

Що відомо про "донецьких"? Фінансово-політична група, започаткована колишніми партійними діячами і директорами ще радянських виробництв. В перегонах за владу в Україні їх головним конкурентом був клан "Дніпропетровських", яких при владі репрезентував Леонід Кучма. І його відсторонення стало "перемогою" еліт Донбасу.

Завдяки Звягільскому Україна легше провела чергові переговори з Росією про газ на опалювальний сезон. Разом з тим після цього значно впала антиросійська риторика Леоніда Кравчука.

Культові кінострічки

"Санта Барбара"

Американський серіал, який розтягнувся на понад 2 тисячі серій біографії родини Кепвеллів, був дуже популярним. В Україні це була одна з перших мильних опер і вулиці порожніли, коли по телевізору мали показувати його. У 1993 році вийшла остання – 2137 серія. Кінострічка стала візитівкою українських 1990-х.



Герої серіалу "Санта Барбара" / Кадр з фільму

"Уокер, техаський рейнджер"

Цього ж року на екранах з'явився ще один культовий герой. У квітні 1993 року на телеканалі CBS почався показ серіалу "Уокер, техаський рейнджер" з Чаком Норрісом у головній ролі. Звідси "ростуть ноги" багатьох жартів про всемогутнього Чака.



Чак Норріс у головній ролі / Кадр з фільму

"Царівна"

Також у 1993 році на телеекрани виходив один з перших українських серіалів "епохи незалежності". У центрі сюжету історія "української попелюшки". Студія "Укртелефільм" відзняла 20 серій за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської – "Царівна".

Думки про вихід з залежності і рівноправність жінки в українському суспільстві зробили як повість Кобилянської, так і цю кінороботу понадчасовою. Гра головної героїні Вікторії Малекторович і "Мелодія" Мирослава Скорика – скрасили темну палітру 1993 року.

"Бівіс і Батхед"

У 1993 році на MTV вперше з'явилися незвичні, неоковирні і зовсім не дитячі мультиплікаційні персонажі Бівіс і Батхед. Двоє друзяк були втіленням асоціального підліткового бунту, невибагливого гумору, які впевнено йдуть до самознищення.

Мультсеріал про Бівіса і Батхеда: дивіться відео

У 1993 році Ерік Клептон отримав 6 нагород "Греммі" за пісню "Tears in Heaven". Щемлива мелодія і слова присвячені пам'яті сина. Його 4-річний Конор трагічно загинув у 1991 році.

Наприкінці квітня 1993 для туристів відкрили резиденцію британських монархів – Букінгемський Палац. Королева Британії Єлизавета II чи не вперше оголосила, що у такий спосіб королівський дім буде збирати гроші для ремонту фамільного замку Віндзорів.

Порятунок грузинських біженців

У 1993 році в Україні заборонили воєнізовані формування. Все через те, щоб не сваритися з Москвою. В гібридних конфліктах, які почала Росія на уламках Союзу, все частіше помічають громадян України. Члени Організації УНА-УНСО у 1992 році їдуть до Придністров'я, а в 1993 – до Абхазії, воювати на стороні Грузії. Це при тому, що грузинам Україна допомагає офіційно.

У 1993 році сепаратисти Абхазії за підтримки росіян захопили більшість території своєї автономії. Втікаючи від етнічних чисток, грузинські біженці застрягли на висоті 3 тисяч метрів без теплого одягу, води та їжі.



Грузинські біженці / Фото Giorgi Jakhaia

Люди почали помирати від виснаження. Україна відгукнулася на прохання Тбілісі. Всього з 10 по 14 жовтня 1993 року українські пілоти на 17 вертольотах, під обстрілами абхазько-російських військ виконали 291 виліт та врятували від етнічних чисток понад 7,5 тисяч людей.

Протистояння з Росією

У 1993 році українську незалежність продовжувала перевіряти на міцність Росія. Москва вперше "анексувала" український Крим. Україна продовжила вірити гарантіям безпеки сусідів і завершила підготовку до повної відмови від ядерної зброї.

Президент Кравчук поставив підписи під угодою про розподіл між Україною і Росією кораблів Чорноморського Флоту.

Один з головних тригерів в українсько-російських відносинах був Чорноморський Флот. Це була друга за потужністю сила в акваторії Чорного Моря після Туреччини. Щонайменше 60 мільярдів доларів у грошовому еквіваленті. Для Москви правдами і неправдами просто необхідно було виставити Україну з Криму.

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Корабельний склад Чорноморського Флоту складався з 500 бойових кораблів та різних плавзасобів. До 200 одиниць авіації. Площа земельних ділянок, що були закріплені за Чорноморським флотом, становила 65 тисяч гектарів. До служби і обслуговування всього цього було залучено понад 70 тисяч військовослужбовців.

Росія обіцяла капітанам і командам кораблів, які піднімуть "андріївські прапори" вищі звання і вищі зарплати.

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Україна нагадала, що 90% фінансування всього, що ходить морем біля Криму – йде з українського бюджету. Або російські обіцянки, або, хоч і не дуже високі, але стабільні зарплати. Це трохи остудило тиск росіян, але проблеми не зняло.

Порожня казна

У 1993 році казна України – порожня. Попереду була зима і повна залежність від російських енергоносіїв. Заборгованість України за російський газ і нафту. Без них входити в зиму було рівнозначне катастрофі. І це єдине виправдання подальшим діям тодішнього найвищого керівництва країни.

17 червня 1993 року російський президент Борис Єльцин таки дотиснув українського – Кравчука. Той погодився ділити Чорноморський Флот 50% на 50%.

Чим це закінчилось для України – дивіться детальніше у програмі.