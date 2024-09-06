Україна – Албанія: коли та де дивитися перший матч "синьо-жовтих" у Лізі націй-2024/2025

Збірна України з футболу 7 вересня розпочне свій шлях у Лізі націй-2024/2025. Першим суперником команди Сергія Реброва стане національна команда Албанії.

Гра відбудеться на умовно домашньому полі "синьо-жовтих" у Празі. Стартовий свисток на стадіоні "Epet Arena" пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто покаже поєдинок Україна – Албанія

Для підопічних Сергія Реброва матч проти Албанії стане першим після чемпіонату Європи-2024. Єдиним дебютантом у заявці збірної України став вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв.

На жаль, Артем Довбик і Денис Попов не зможуть допомогти команді. Обидва гравці пропустять вересневі матчі "синьо-жовтих" через пошкодження.

Уболівальники зможуть подивитися гру Україна – Албанія у прямому ефірі на медіасервісі Megogo на каналі "MEGOGO Футбол Перший". Він доступний за підписками “Максимальна”, “Спорт”та “Оптимальна”.

Також матч покажуть на місцевих телеканалах Суспільного.Його можна буде переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ.

Довідка. Це буде сьома очна зустріч між Україною та Албанією. Наразі повна перевага на стороні нашої національної команди – п'ять перемог та одна нічия (загальний рахунок 13:4).

Нагадаємо, що після матчу з Албанією "синьо-жовті" у вересні проведуть ще один поєдинок – 10 вересня проти Чехії.