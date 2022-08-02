Суд арештував 4 судна, причетні до вивезення українського зерна з окупованого Криму

Суд наклав арешт на 4 судна, що порушили порядок в'їзду та виїзду з тимчасово окупованого Криму. Вони перевозили викрадене з України зерно.

Україна арештувала 4 судна, які возили крадене зерно

Стало відомо, що ці судна залучали до незаконних схем перевезення російськими окупантами українського зерна до третіх країн. Мовиться про судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", "Міхаіл Ненашев", а також про сирійське судно Finikia.

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Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, приймаючі участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів.

Як зазначили в Офісі Генерального прокурора України, ці судна здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту.

У такий спосіб Кримський півострів використовується росією як "сіра зона" для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи.

Наразі прокуратура проводить розслідування за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

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