ЗСУ знову атакували космічний центр "Дубна": полковник запасу пояснив важливість його ураження

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна 30 червня здійснила удар по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області. Це дуже важливий об'єкт на тлі останніх розробок росіян.

Про це наголосив у розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, нагадавши, що українські сили вдруге за місяць здійснили атаку на "Дубну". Попередня відбулася 22 червня. Він підкреслив, скільки таких об'єктів взагалі існує в Росії.

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Чому важливо було уразити космічний центр у Дубні?

Світан зауважив, що українські дрони обійшли Москву, а Дубна розташована на відстані 110 – 120 кілометрів на північ від російської столиці. Вкотре була спроба перевантажити московське ППО, і зрозуміло, що всі дрони були збиті. Але частина з них, ймовірно, обійшла московську ППО широкою дугою, зайшла у Дубну і виконала бойове завдання.

Удар по російському центру космічного зв'язку дуже важливий для нас. Потрібно вивести з ладу всі локатори цього центру. До підземних рівнів не дістанемо, оскільки у дронів недостатньо боєприпасів. Але десятком ракет, на його думку, – так,

– пояснив військовий експерт

Полковник ЗСУ в запасі повідомив, що таких центрів у росіян шість. Один з них розташований на Далекому Сході, а більшість – у центральній чи західній частині Росії. І всі ці центри, впевнений він, необхідно відмінусовати.

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"У росіян є можливість перекидати зв'язок та керування супутниками. Зараз ці супутники використовуються ними у бойовому режимі. Причому у березні 2026 року Росія запустила 16 супутників у межах проєкту "Рассвєт", який має стати заміною Starlink. І усім цим керуватимуть центри космічного зв'язку. Тому до того, як сотні супутників вийдуть на орбіту, краще відмінусувати самі центри, які могли б ними керувати", – відзначив Роман Світан.

Водночас у Дубнах, окрім центру космічного зв'язку, розташований десяток секретних військових об'єктів. Зокрема, там є основний ядерний центр. Тому, як вважає військовий експерт, українським силам потрібно туди поцілити, застосовуючи не тільки дрони, але й ракети.

Зазначимо, що під час української атаки на Московську область 30 червня під ударом опинився центр космічного зв'язку "Дубна". Це підтвердив Володимир Зеленський, зазначивши, що раніше українські сили завдавали ударів по подібних російських центрах. Президент наголосив, що у такий спосіб реалізується план далекобійних санкцій, який має ускладнити можливості Росії вести бойові дії проти України та утримувати окуповані території.