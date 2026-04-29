29 квітня, 12:41
Україна атакувала підсанкційний танкер "MARQUISE" під прапором Камеруна

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • ВМС ЗСУ атакували підсанкційний танкер "MARQUISE" у Чорному морі, використовуючи два МБЕК-камікадзе.
  • Цей танкер використовується росіянами для незаконного транспортування нафтопродуктів.

29 квітня вранці ВМС ЗСУ вдарили по підсанкційному танкеру. На момент ураження судно дрейфувало у Чорному морі без вантажу.

Для атаки на ворожий танкер захисники використали два МБЕК-камікадзе. Про це повідомив Генштаб. 

Які наслідки удару по танкеру у Чорному морі?

Судно із назвою "MARQUISE" йшло порожнім під прапором Камеруна. Загалом воно здатне перевозити вантаж у понад 37 тисяч тонн.

Коли танкер атакували морські дрони, воно перебувало у районі 210 кілометрів на південний схід від міста Туапсе без сигналу AIS. Ймовірно, екіпаж очікував на завантаження в морі від іншого судна. 

Довідково: AIS – автоматична ідентифікаційна система, що служить у судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних.

Удар завдано в кормову частину, у район гвинто-рульової групи та машинного відділення. 

Танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади.

Це судно ворог використовує для незаконного транспортування нафтопродуктів.

 

