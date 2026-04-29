Україна атакувала підсанкційний танкер "MARQUISE" під прапором Камеруна

29 квітня вранці ВМС ЗСУ вдарили по підсанкційному танкеру. На момент ураження судно дрейфувало у Чорному морі без вантажу.

Для атаки на ворожий танкер захисники використали два МБЕК-камікадзе. Про це повідомив Генштаб.

Які наслідки удару по танкеру у Чорному морі?

Судно із назвою "MARQUISE" йшло порожнім під прапором Камеруна. Загалом воно здатне перевозити вантаж у понад 37 тисяч тонн.

Коли танкер атакували морські дрони, воно перебувало у районі 210 кілометрів на південний схід від міста Туапсе без сигналу AIS. Ймовірно, екіпаж очікував на завантаження в морі від іншого судна.

Довідково: AIS – автоматична ідентифікаційна система, що служить у судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних.

Удар завдано в кормову частину, у район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади.

Це судно ворог використовує для незаконного транспортування нафтопродуктів.