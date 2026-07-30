Якщо наші удари по складах маркетплейсів продовжаться, це означатиме, що до кінця цього року Росія може втратити щонайменше 1 – 1,5% ВВП. Про це пише Вадим Денисенко.

Уряд Росії перебуває на розтяжці

Усі ці історії про пошук складів у Білорусі та Казахстані – це від лукавого. Ну не можуть ні казахи, ні білоруси вирівняти усю цю історію. Варто просто подивитися на карту складів, які згоріли, щоб зрозуміти всю міфологічність цих потуг.

Чому тільки Wildberries? Відповідь, здається, відносно проста. Потрібно спочатку завалити одну кампанію, а потім братися за інші. Не тонким шаром розмахувати, а бити в одну точку.

Падіння такої компанії, як Wildberries може спричинити ланцюгову реакцію. При цьому, уряд Росії перебуває на розтяжці. Допомогти Wildberries – означає створити прецедент, коли тисячі інших почнуть питати: "Чому ви не допомагаєте нам?". Не допомогти – це очікувати вибуху на ринку. Наразі є рішення чекати за принципом "а може розсмокчеться".

Російська конспірологія

Крім всього іншого, така зосередженість на одному об'єкті – це привід для конспірологіі. Про наших конспірологів промовчу, а щодо росіян, то в багатьох виникає питання, чому українці б'ють по компанії, близькій до першого заступника голови адміністрації Путіна Громова, але не б'ють по "Озону", близькому до Ковальчуків? Ці питання явно лунають у Кремлі.

Просто для розуміння – Олексій Громов ще з 2000-х років був прессекретарем Путіна, а потім і першим заступником голови президентської адміністрації. Він курує всі медіа Росії. У своїй роботі він входить у конкуренцію з більш відомим в наших широтах Сергієм Кирієнком, який відповідає за внутрішню політику. Нагадаю, що Кирієнко є партнером Ковальчуків, яким, як я вже вище писав, частково належить "Озон".

Тож ми маємо класичну і дуже ефективну гібридну кампанію, яка одночасно живе в різних вимірах: кінетичному, інформаційному та інформаційно-конспірологічному.