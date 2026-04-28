Путін втрачає Кавказ: як Зеленський і Алієв завдали йому болючого удару

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим показала, як змінюється баланс сил на Південному Кавказі. Регіон, який Росія довго вважала своїм полем впливу, дедалі помітніше виходить з-під її контролю.

Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу пояснив, що контакт Києва і Баку має не лише символічне значення. За його словами, такі зустрічі, безпекові домовленості й спільні проєкти показують: Україна, Азербайджан і Туреччина вже формують інший розклад сил без огляду на Путіна.

Південний Кавказ виходить з орбіти Кремля

Зустріч Володимира Зеленського з Ільхамом Алієвим Бронжуков назвав показовою не лише для двосторонніх відносин України й Азербайджану. На його думку, вона ще раз показала, як після повномасштабного вторгнення Росії змінюється баланс сил на Південному Кавказі, де Москва вже не може так вільно диктувати правила, як раніше.

Російська авантюра по вторгненню в Україну коштувала Путіну значного впливу по всьому світу. І Південний Кавказ – це один з найбільш яскравих прикладів,

– наголосив політолог.

Він назвав це ще одним підтвердженням того, що країни, які раніше вважали сферою впливу Росії, уже можуть домовлятися між собою без огляду на Кремль. Йдеться не лише про сам контакт на рівні лідерів, а й про ширше зближення України, Азербайджану і Туреччини.

Нагадаємо! 25 квітня Володимир Зеленський уперше від початку повномасштабної війни прибув до Азербайджану. Під час візиту він зустрівся з Ільхамом Алієвим, а українська сторона почала роботу над двосторонніми домовленостями у сферах безпеки, енергетики, економіки та гуманітарної співпраці. Президент також повідомив про підготовку документів щодо оборонного співробітництва, зокрема у форматі Dron Deal, і не виключив спільних проєктів у виробництві зброї.

Безпекові домовленості, спільні проєкти в оборонній сфері та політичні рішення, про які говорить Київ із партнерами в регіоні, вже показують інший розклад сил. У ньому Росія втрачає роль головного центру впливу, а натомість посилюються горизонтальні зв'язки між країнами, які шукають своє місце в новій реальності.

Це якраз цементування того розкладу сил, який вже має зовсім інший баланс,

– підкреслив Бронжуков.

Україна, за його словами, не лише стримує Росію, а й використовує війну як вікно можливостей для нових союзів і нової ролі у світі.

Потенційно ми можемо вийти набагато сильнішими з цього конфлікту і в плані глобального сприйняття нас, і в плані тих можливостей, які зараз Україна напрацьовує,

– сказав Бронжуков.

Він додав, що для України це не лише символічний успіх, а й використання тих можливостей, які відкрилися під час великої війни.

Росія намагається тягнути час і грати на виснаження

Тісніші зв'язки України з Азербайджаном і Туреччиною Бронжуков пов'язує не лише з новим розкладом сил на Південному Кавказі. Це, за його словами, підсилює і роль Анкари як майданчика, де можуть обговорювати ширші питання, пов'язані з війною Росії проти України.

Важливо! У Росії не відкидають повернення до переговорів у Стамбулі, але не вважають це головним пріоритетом. Сергій Лавров на форумі в Анталії заявив, що Москва позитивно сприймає можливість відновлення стамбульського формату, однак прямо сказав, що це для неї не "пріоритет номер один". На цьому тлі Україна нагадує, що давно подала сигнали про готовність до зустрічі Зеленського з Путіним, але саме російський диктатор уникає такого контакту.

Але з Москви у відповідь лунають лише заяви Лаврова і Пєскова про те, що цей напрямок нібито не є для Росії найактуальнішим. Така реакція свідчить не про байдужість до переговорів, а про небажання входити в них у момент, коли Кремль ще сподівається виторгувати для себе кращі умови.

Росіяни, очевидно, не готові до переговорного процесу. Вони намагаються використати фактор Трампа у власних інтересах,

– пояснив політолог.

У Москві й далі виходять з того, що їхній запас міцності нібито більший, ніж в України та Європейського Союзу. Але цей розрахунок він назвав хибним, якщо Європа справді усвідомить масштаб загрози і почне діяти рішуче, бо співвідношення економічних ресурсів тут явно не на користь Росії.

ВВП європейських країн приблизно 20 трильйонів доларів на рік. Російський – щось близько 2,2 трильйона доларів,

– наголосив Бронжуков.

Він додав, що зараз війна зайшла у фазу виснаження, де вирішальними стають не гучні заяви, а здатність довше тримати темп і системно працювати. Лише в момент, коли Росія втратить можливість продовжувати бойові дії в такому режимі, можна буде говорити про справедливий мир для України.

