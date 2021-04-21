Україна та Британія розширюють військову співпрацю

Руслан Хомчак під час візиту до Лондона обговорив з начальником штабу оборони Великої Британії розвиток військової співпраці між країнами. Зокрема, сторони домовилися про розширення навчально-тренувальної операції ORBITAL.

Протягом 19 – 20 квітня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебував із візитом у Великій Британії. Там він зустрівся з начальником штабу оборони генералом сером Ніколасом Картером.

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Україна та Британія тісніше співпрацюватимуть

Під час зустрічі досягли домовленості про розширення навчально-тренувальної операції ORBITAL до місії з обміну досвідом, підписано відповідну технічну угоду,

– йдеться в повідомленні.

Це створює додаткові можливості для розвитку ЗСУ, насамперед у підготовці Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Повітряних сил та Сил спеціальних операцій.

Картер зазначив, що у межах двостороннього військового співробітництва військові Збройних сил Великої Британії підготували понад 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

"Британська сторона також очолює ініціативу підготовки ВМС ЗСУ та підтримує оборонну реформу в Україні", – наголосив начальник штабу оборони Великої Британії.

Також британський генерал запевнив, що його країна продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Що відомо про операцію ORBITAL

Її Велика Британія заснувала в Україні у 2015 році як відповідь на агресію Росії на Донбасі й окупацію Кримського півострова.

Програма британської місії військової підготовки для особового складу ЗСУ спершу передбачала декілька тренувальних курсів, серед яких – виявлення замінованих територій, ідентифікація мін і вибухових пристроїв.

Однак пізніше ORBITAL неодноразово розширювали.

Джерело: штаб ООС