Україна буде захищатися добровільно та масово: Подоляк і Арахамія побували у Яворові
6 березня 2022 , 13:38Читать новость на русском
Джерело:Михайло Подоляк у твітері
Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відвідали Яворів. Там вони зустрілись із добровольцями.
Саме у Яворові на Львівщині розташований Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Він переповнений добровольцями.
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Україна захищатиме себе. Добровільно. Масово. Незалежно від віку й соціального статусу. Заради сімей та дітей. Усе тільки починається,
– заявив Подоляк.
Він також упевнено зауважив, що доказом його слів та переконань є переповнені добровольцями полігони та військкомати.
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