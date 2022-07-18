У Зеленського розповіли, як планують звільняти Крим

Наші герої роблять все можливе для того, щоб здолати російських окупантів та відновити суверенітет України. Мова йде і про звільнення від росіян анексованого Криму.

Українське керівництво та командування неодноразово говорили про те, що перемогою над росією вважатимуть повне звільнення України від окупантів та повернення контролю над усіма кордонами. росіяни вже встигли злякатися потужних ударів по своїх силах у Криму та навіть почали гучно погрожувати.

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План звільнення Криму від російських окупантів

Постійна представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомила про те, що у 2021 році була затверджена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Над її прийняттям активісти працювали ще з 2014 року.

Це дуже важливий документ, який прописує основні шляхи та напрями звільнення півострова. Йдеться абсолютно усі сфери: військову, міжнародну, гуманітарну, соціальну тощо. План передбачає, що основним інструментом для звільнення Криму стане дипломатія, але це далеко не єдиний спосіб, який передбачений у документі.

Ми не виключали в стратегії й інші інструменти. Звичайно, після 24 лютого багато що змінилося. Ми розуміємо, що першими на територію Криму все одно заходитимуть військові. Тому використання військових елементів у деокупації Криму точно буде,

– повідомила Ташева.

Вона наголосила, що Україна завжди найпершим шляхом врегулювання конфліктів обирає дипломатію, але завжди готова й до інших варіантів розвитку подій.

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