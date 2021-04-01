Влітку в України можуть початись фінансові проблеми: чи є надія на транш від МВФ

Допоки умови Фонду є відносно простими – а зараз вони значно простіші за попередні програми, коли доводилося піднімати тарифи та пенсійний стаж – їх необхідно швидко виконати.

Маємо свіже інтерв'ю постійного представника МВФ Йости Люнгмана Інтерфаксу. Давайте його проаналізуємо.

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Гроші будуть?

Щодо часу наступного перегляду програми та отримання траншу – "неможливо зробити передбачення". Все залежить від виконання умов програми українською стороною.

Ключові умови, які явно чи неявно звучать в інтерв'ю:

дотримання незалежності НБУ;

захист та підтримка антикорупційної інфраструктури;

судова реформа;

чіткий план по зменшенню дефіциту бюджету.

Видно певне занепокоєння ініціативами щодо податкових пільг та податкової амністії. А також ситуацією на ринку електроенергії – як поточними фінансовими дисбалансами, так і довгостроковою моделлю роботи ринку.

Загалом, нічого нового, чого б ми не знали про позицію МВФ, в інтерв'ю не прозвучало.

Але воно добре показує логіку та ключові цілі Фонду в Україні: забезпечити верховенство права (головний препон для інвесторів в Україну) через судову та антикорупційну реформи та стабілізувати публічні фінанси.

Загалом, ці цілі очевидно відповідають національним інтересам України та запиту українців на порядок та справедливість в країні. Особисто я вважаю, що самими по собі заходами в сфері правосуддя ми не зможемо добитися значного зниження рівня корупції. Занадто великі ресурси (більше 40% ВВП) перерозподіляє держава та занадто велику роль вона відіграє в багатьох сферах – це створює шалені стимули для корупції та шалений опір реформам. Без системного зниження податків, дерегуляції та приватизації, корупція залишатиметься високою та відлякуватиме інвесторам. Саме фокусу на цих заходах, як на мене, бракує в нинішній програмі МВФ.

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Так чи інакше, без коштів МВФ вже влітку в нас почнуться фінансові проблеми. Допоки умови Фонду є відносно простими – а зараз вони значно простіші за попередні програми, коли доводилося піднімати тарифи та пенсійний стаж – їх необхідно швидко виконати.