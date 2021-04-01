В України має бути готовий чіткий план зменшення дефіциту бюджету, і що рівень дефіциту має повернутися на допандемічний рівень.

Співпраця з МВФ не має великого прогресу

На фоні радісних заяв про те, що доходи ростуть, плани перевиконуються (причини цього опишу пізніше), "раптом" виходить інтерв'ю голови представництва МВФ в Україні.

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Зрозуміло, що керівники таких інституцій не дають інтерв'ю пресі випадково з доброго дива.

З тексту випливає, що пан Йоста Люнгман не в повній мірі поділяє оптимізм Мінфіну, зокрема в частині фіскальної стабільності та балансу бюджету.

З таким величезним дефіцитом бюджету, як у нас у 5,5% ВВП (249 млрд грн), взагалі-то, стає не так важливо, чи виконується план по доходам, як те, чи виконується план по запозиченням.

А він в перші два місяці року істотно не виконувався: план 108 млрд, залучено 74 млрд грн або 69% від плану. Відповідно, державні видатки будуть недофінансовані.

Мабуть, саме тому пан Люнгман зазначає, що в України має бути готовий чіткий план зменшення дефіциту бюджету, і що рівень дефіциту має повернутися на допандемічний рівень. Це забезпечить довіру до економіки, і (увага!) – скоротить потребу в запозиченнях.

В перекладі з дипломатичної – це означає, що МВФ бачить великі ризики у роздутому дефіциті, великих запозиченнях та способах витрачання залучених коштів. Наш уряд загрався у гру "в інших країнах світу через коронакризу збільшили дефіцити бюджету та почали багато позичати, значить і ми будемо". Але ж інші країни збільшують дефіцит, щоб підтримувати економіку та населення, а в Україні – в основному, щоб годувати держапарат.

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Стає очевидним, що співпраця з МВФ не має великого прогресу, бо Уряд та МВФ спілкуються різними мовами, і це не про українську чи англійську