Фортифікації у Дніпропетровській області не готові: що заважає їх вчасно добудувати

Україна намагається завершити будівництво оборонних ліній, які могли б зупинити стрімкий російський наступ. Однак процес гальмують затримки, нестача людей та погана координація.

Росіяни всього за 15 кілометрів від Дніпропетровської області, раніше вони не окуповували жодного міста в цьому регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Ворог націлився на кордони Дніпропетровщини та готується до штурмів ще однієї області

Яка ситуація з укріпленням у Дніпропетровській області

Російські війська швидко просуваються в Донецькій області, наближаючись до Дніпропетровщини. За даними видання, фронт у деяких районах проходить лише за 15 кілометрів від кордону з Дніпропетровською областю. Якщо ворог прорветься, це стане першим випадком вторгнення у новий регіон України з 2022 року.

Попри виділені 7,3 мільйона доларів на зміцнення Дніпропетровської області, будівництво залишилося на початковому етапі. За словами місцевих чиновників, роботи активізувалися лише два місяці тому. Журналісти, які відвідали цей регіон, бачили частково побудовані оборонні лінії та занедбані або недобудовані позиції.

Чиновники повідомляють, що оборону навколо великих міст добудовано наприкінці жовтня. Однак оборонні рубежі між Великою Новосілкою, Кураховим і Покровськом залишаються незавершеними. Там триває будівництво другої лінії, третю ще не закладено.

Як зазначає військовий аналітик Роб Лі, російські інженерні війська більш вправні в будівництві укріплень за Україною. Після захоплення Вугледара Росія змогла швидко просунутися вперед, тому що в України, зазначає він, "явно не було великої оборони, побудованої позаду неї".

Чому Україна не змогла вчасно підготувати оборонні лінії

Військові кажуть, що часто з ними не узгоджують, де будувати оборонні лінії. Завдання ускладнюють і екологічні обмеження на вирубку лісів. За словами військового, росіяни цих обмежень не дотримуються і вирубують стільки лісу, скільки заманеться, і будують якісніші укріплення.

За час війни його підрозділ 32 рази передислокувався, і щоразу йому доводилося будувати власні оборонні позиції і збирати гроші на ці цілі. Тим часом другі і треті лінії часто будувалися без узгодження з військами, або в неправильному місці, або занадто далеко від першої лінії,

– каже він.

Командир штурмового батальйону Станіслав Бунятов наголосив, що нестача військових інженерів змушує використовувати піхотні бригади як підрядників. Через це солдати витрачають сили на будівництво під час бойових дій, особливо взимку.

На його думку, ситуацію могла б виправити створена за зразком армії США інженерна служба з централізованим військовим органом для планування й контролю робіт. Однак багато інженерів були мобілізовані на передову через нестачу бойових підрозділів.