Україна була домом для понад 100 націй і ми завжди жили в мирі, – Резніков

Резніков каже, що українці зажди жили в мирі. Наша держава була домом для понад 100 націй.

Україна – мирна країна, але на наші землі постійно нападають окупанти. Про це у зверненні до світових лідерів та жителів усіх країн заявив Резніков 8 березня.

До теми За час війни росіяни зруйнували 200 шкіл, 34 лікарні та 1500 житлових будинків

Україна була і є домом для представників понад 100 націй. Ми завжди жили у мирі. У нас багато змішаних шлюбів, у яких народилися прекрасні діти. І цих дітей тепер вбивають окупанти,

– каже Міністр оборони.

Російські війська тримають в заручниках журналістів, зокрема громадянина Британії. Ще одну групу іноземців нещодавно обстріляли. Серед них – ще один громадянин Британії є пораненим.

Резніков закликав світ не боятися, як це і роблять українці. Адже зараз світ свідомо дозволяє ворогові таке чинити.

Звернення Резнікова до світу: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!