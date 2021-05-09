Україна була об'єктом та полем бою: що потрібно відзначати 8 та 9 травня

Декілька думок в контексті дискурсу, що ми маємо святкувати 8 та 9 травня. Це День пам'яті чи День перемоги?

Для початку давайте домовимося й визнаємо – Україна ніколи не була суб'єктом Другої світової війни.

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Україна була об'єктом та полем бою у протистоянні за світову гегемонію між Гітлером і Сталіном.

Значна частина бойових дій відбувалася саме на території України. Протягом Другої світової війни чисельність населення УРСР зменшилася на 14 млн 275 тисяч осіб.

Значна частина з них – безповоротні втрати.

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За абсолютною й відносною кількістю втрат у цій війні Україна перебуває на другому місці: 19,1% до всього передвоєнного населення, або кожний п'ятий житель республіки.

Україна поступається за абсолютною кількістю втрат Росії, а за відносною – Польщі (19,6%). Третє місце за абсолютною кількістю втрат посідає Німеччина (6,5 млн осіб – 9,1%).

Тому особисто для мене сьогоднішні події День пам'яті за жертвами тих страшних часів. Щодо переможців та переможених, геополітичні наслідків для України – це тема іншого поста.