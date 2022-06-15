Україна була та є, а де буде Медведєв, – Подоляк про нові заяви посіпаки Путіна щодо України

Дмитро Медведєв нещодавно відзначився заявою про те, що України за 2 роки "вже не буде". На такий маразм російського політика відреагували в Офісі Президента.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що якби російський імперіалізм мав обличчя, то ним був би Медведєв.

Актуально "Знову винні США": Медведєв чомусь розмріявся, що України за 2 роки вже не буде

Все, що може Медведєв, це самостверджуватися погрозами у сторону України. Більше повноважень у прихвосня Володимира Путіна немає.

Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Медведєв за 2 роки – питання,

– наголосив Подоляк.

Що цьому передувало

Посіпака Путіна або глава ради безпеки Росії вирішив, що достатньо компетентний для того, щоб коментувати енергетичні міжнародні питання. Медведєв зауважив, що десь побачив інформацію про те, що Україна хоче отримати від США скраплений газ за ленд-лізом. Просто промовчати політик не зміг, тому вирішив видати свою реакцію на це.

Так, росіянин заявив, що США не можуть бути впевненні в тому, що наша держава їм заплатить, адже України, мовляв, взагалі може не стати за 2 роки. З чого маразматик зробив такий висновок – невідомо. Мабуть, надихнувся уроками псевдоісторії від Путіна.

Раніше Путін порівнював себе із царем Петром I

Подоляку не вперше доводиться реагувати на потік маразму, який ллється з Кремля. До прикладу нещодавно Путін розповів, як російський цар Петро І загарбав частину Швеції. Однак російський лідер назвав це не злочином, а "поверненням своїх земель". То ж тепер Путін нахабно вважає, що зараз займається тим самим в Україні – "повертає землі". Це, мовляв, приведе Росію до успіху та кращого життя. Звучить дуже смішно, адже російська влада нічого не робить, аби покращити життя населення в регіонах країни.

У відповідь Подоляк заявив, що світу потрібно говорити не про "збереження обличчя Путіна", а про негайно деімперіалізацію Росії. Адже такими висловлюваннями очільник Кремля лише підтвердив, що не було ніякого "конфлікту". Насправді Росія просто хоче захопити українські землі та знищити наш народ.

До теми дивіться відео з нісенітницями, які Сергій Лавров говорив про Україну в Туреччині: