Не лише блекаут в Криму: Андрющенко розкрив побічний ефект від атаки на енергосистему півострова

Україна завдає потужних ударів по енергосистемі окупованого Криму, що призвело до блекауту на півострові. Водночас ці атаки впливають і на удари по стратегічних російських об'єктах.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, яка ситуація наразі із енергозабезпеченням на окупованому Кримському півострову. Нагадаємо, що українські сили вночі 31 липня уразили інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї Росії. Ця атака спричинила масштабну пожежу на території порту.

Без цього не уразили б Тамань

Андрющенко наголосив, що без ударів по енергооб'єктах Україні не вдалося б уразити порт у Тамані. Адже цивільна компонента, за його словами, яскрава, приємна, але насправді вона дещо викривлює ситуацію.

Я теж радо слухаю новини про те, що в Криму кілька днів немає світла. Хоча насправді воно плюс-мінус на півострові є. У Ялті дійсно великі проблеми, складна ситуація в Севастополі, трохи краща в Алушті. Ближче до Керчі, Феодосії взагалі майже немає проблем. Також в районі Судака і Балаклави на сьогодні більш-менш нормально зі світлом. І це означає, що нам треба продовжувати бити,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Водночас ця ситуація дуже яскраво демонструє, де б’є Україна. А саме, за його словами, по накопиченню і насиченню російських систем протиповітряної оборони. Саме ця частина півострова, де сконцентровані комплекси ППО, знеструмлена найбільше.

Завдяки відсутності світла в певних місцях Криму, ми отримуємо більше спроможності. Так, цивільні страждають, але триває війна. Завжди можна виїхати з Криму, можна повернутися в Україну, проросійськи налаштованим можна поїхати в Росію. А проукраїнськи налаштовані жителі Криму допомагають нам вимикати це світло, і вони знають, на що йдуть,

– зауважив Петро Андрющенко.

Загалом ситуація на окупованому півострові загострюється. Наразі проблеми зі світлом. Також існує дефіцит палива. Вода також є частково через відсутність світла, а частково – через водну кризу. Тому що росіяни, на його думку, самі її спричинили, вдаривши по Каховській ГЕС. І ближче до зими криза з водопостачання, зокрема у Криму, загостриться.

Андрющенко розповів про ситуацію зі світлом в Криму: дивіться відео

Нагадаємо, що у Криму склалася дуже важка ситуація із постачанням електроенергії. Адже Україна продовжує завдавати ударів по електроенергетичній інфраструктурі півострова.

Зокрема в Криму запровадили тимчасові обмеження електропостачання для того, щоб уникнути перевантаження електромережі та масштабної аварії в енергосистемі.

Погодинних графіків не буде введено, адже рішення про вимикання світла ухвалив системний оператор. Електроенергію виключатимуть точково й за потреби.

До слова, Сили безпілотних систем з початку липня уразили 83 енерговузли в окупованому Криму та на інших ТОТ.