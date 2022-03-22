Україна для Росії – брама Європи, але варварство не повинно пройти, – Зеленський до італійців

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у парламенті Італії. Він заявив, що наша держава виступає брамою Європи для Росії.

Президент наголосив, що мета Путіна – це руйнація європейських цінностей та всієї Європи. Тому нам треба допомагати, повідомляє 24 канал.

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Україна – це брама Європи, а російські війська хочуть увірватися. Це варварство, яке не повинно пройти. Українці одними з перших прийшли на допомогу вам, коли під ударами пандемії ви цього потребували. Італійці ж одні з перших прийшли на допомогу нам, коли наші люди постраждали від жахливої повені,

– пригадав президент.

Він наголосив, що зараз італійці нам також допомагають і не просять нічого натомість.

"Але все ж вторгнення не зупиняється вже 27 днів. Значить потрібно ще більше санкцій і тиску, щоб Росія шукала не військові резерви, а миру", – сказав Зеленський.

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