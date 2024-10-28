Плюси не перекривають мінуси: чому Україні не вигідно транспортувати російський газ

"Газпром" не лише регулярно прокачував менші обсяги газу, порушуючи умови контракту з "Нафтогазом", але й не сплачував за це. Тож експерти вважають, що надходження від використання Росією української ГТС не перекривають прибутки, які отримує "Газпром". Яким газом можуть замінити російський та чи вдала це альтернатива, розповідаємо далі.

Прибутки України не перекривають доходи Росії

Коли у 2020 році "Нафтогаз" підписував пʼятирічний контракт з "Газпромом", чинний тоді очільник компанії констатував: доходи від транзиту за новим контрактом суттєво перевищують витрати на нього.

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Юрій Вітренко Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" (2014 – 2020 роки) Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 мільярдів кубометрів на 2020 рік і потім по 40 мільярдів на наступні 4 роки; тобто 225 мільярдів кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей "Газпром" заплатить щонайменше 32 долари.

Вітренко також підкреслював, що інформація про те, що транзит за тих обсягів, про які домовилися Україна та Росія, буде невигідним, не відповідає дійсності.

Однак, "Нафтогаз" отримує не більше 70% від контрактної суми за транзит, за словами чинного виконавчого директора НАК.

Сергій Макогон Екскерівник ТОА "Оператор ГТС України" (2019 – 2022 роки) "Газпром" отримує за транзит близько 5 мільярдів доларів на рік, Україна – 800 мільйонів, але більша частина цих коштів іде на сам транзит. До бюджету доходять 100 – 200 мільйонів у вигляді податків та дивідендів. Якщо порівнювати ці цифри, то я не бачу великого економічного сенсу це робити.

Важливо! Наразі близько 75% тарифу на транспортування газу всередині країни покривається коштом доходів від транзиту. Тож із закінченням контракту в Україні можуть зрости тарифи. За прогнозами експертів, зростання буде незначне – в межах 3%.

Альтернативи російському газу

"Газпром" не лише не виконував умови ship-or-pay (качай або плати), але й також заробляв на продажі газу до ЄС, маючи вплив на низку країн, як от Угорщина чи Словаччина.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон нещодавно закликала все ж відмовитись від транспортування російського газу. На її думку, ЄС може жити без цього російського газу.

І якщо країни-члени віддадуть перевагу продовженню імпорту російського газу, і вони робитимуть це навіть поза контрактом, або якщо вони захочуть підписати нові угоди щодо нових потужностей, – хочу пояснити, що це не обов'язково. Це політичний вибір, і він небезпечний. І ми маємо пам'ятати, що вартість відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями,

– зазначала вона.

Наразі Україна розглядає варіант транспортування азербайджанського газу замість російського. Однак подібна угода може мати "подвійне дно", оскільки газ йтиме через територію Росії й відповідно може заживлюватись російським. Тож фактично Європа отримуватиме російський газ під виглядом азербайджанського.

До слова, 24 жовтня Європарламент закликав ЄС "припинити свою залежність від імпорту газу з Азербайджану, а також призупинити меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики.

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