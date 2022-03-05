Україна додатково підтвердить безпеку "зелених коридорів" з Донеччини

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що наразі проводять підготовчі евакуаційні процедури по Маріуполю та Волновасі. Адже там влада домовилась про гуманітарні коридори для цивільних людей.

Відповідну інформацію у ефірі каналу "Рада" розповів вранці 5 березня Павло Кириленко. Буквально у цей же ранок влада повідомила про домовленості.

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Павло Кириленко розповів, що наразі у районах Маріуполя та Волновахи фактично гуманітарна катастрофа. Тому наразі туди направляють гумконвої.

Глава Донецької ОВА пояснив, що питання щодо гумкоридорів вирішували протягом ночі проти 5 березня.

Посадовець пояснив, що наразі у тих містах тиша, адже мовиться про вивезення великої кількості людей. Кириленко відповів на питання, чи буде дотримано режим тиші та чи можемо ми людям казати, щоб не боялись та виходили.

Ми скажемо про це. Тому що зі сторони Росії вони нібито погоджують. Ну це питання ще треба перевірити, тому що це життя й здоров'я людей,

– сказав Кириленко.



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