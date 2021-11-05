Україна домовляється з Румунією про підтримку членства у Євросоюзі

Україна та Румунія ведуть переговори про підписання документу, який би закріпив визнання європейської перспективи нашої країни. Цю тему представники України та Румунії обговорили у Бухаресті.

Участь у перемовинах взяли заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та державний секретар міністерства закордонних справ Румунії Денуц Себастьян Некулеєску.

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Жовква висловив сподівання, що Румунія буде однією з наступних держав ЄС, які визнають європейську перспективу України.

Співрозмовники домовилися активізувати роботу над проєктом відповідної двосторонньої політичної декларації,

– мовиться у повідомленні пресслужби ОП.

Вже 5 країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Серед них: Польща, країни Балтії, а також Словаччина.

Додамо, що наприкінці квітня депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс на засіданні Парламентської асамблеї Східного партнерства запропонував створити для України "план дій" щодо членства в ЄС.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України. Це один із важливих кроків для вступу України в Євросоюз.

Згодом подібний документ вдалося укласти й з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.