Чим займаються українські фахівці на Близькому Сході: деталі від Зеленського
27 березня, 21:25
Софія Рожик
Основні тези
  • Україна направила на Близький Схід фахівців з протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби для захисту стратегічної інфраструктури та цивільного населення.
  • На Близькому Сході перебуває близько 228 українських фахівців, які діляться досвідом захисту від атак "Шахедів".

Україна на тлі війни на Близькому Сході направила туди своїх фахівців. У першу чергу вони діляться практичним досвідом захисту від "Шахедів".

Детальніше, чим займаються українські фахівці, розповів президент Зеленський під час спілкування із журналістами на Близькому Сході.

Чим займаються українські фахівці на Близькому Сході?

Україна відправила на Близький Схід фахівців протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Це все пов'язано з захистом стратегічної інфраструктури, енергетики. Це пов'язано з захистом цивільного населення,
– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що за допомогою у відбитті іранських атак до України звернулися США, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія і Кувейт. 

Загалом на Близькому Сході перебуває близько 228 українських фахівців.

