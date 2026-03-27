Чим займаються українські фахівці на Близькому Сході: деталі від Зеленського

Україна на тлі війни на Близькому Сході направила туди своїх фахівців. У першу чергу вони діляться практичним досвідом захисту від "Шахедів".

Детальніше, чим займаються українські фахівці, розповів президент Зеленський під час спілкування із журналістами на Близькому Сході.

Дивіться також Україна переграла Путіна: який крок знищив доходи РФ від конфлікту в Ірані

Чим займаються українські фахівці на Близькому Сході?

Україна відправила на Близький Схід фахівців протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Це все пов'язано з захистом стратегічної інфраструктури, енергетики. Це пов'язано з захистом цивільного населення,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що за допомогою у відбитті іранських атак до України звернулися США, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія і Кувейт.

Загалом на Близькому Сході перебуває близько 228 українських фахівців.

Що відомо про співпрацю України та Близького Сходу?