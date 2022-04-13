Україна дозволяє собі "крутити носом", коли від західних політиків йде запашок
13 квітня 2022 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олеся Донія
Спочатку німецька преса , а тепер вже і сам президент Німеччини Штайнмаєр підтвердив, що київська влада (президент Зеленський) не схотіла його бачити в Києві.
Політики з "душком"
Це дуже крутий крок з боку української влади. Тобто Україна дозволяє собі "крутити носом", коли від західних політиків йде малоприємний запашок.
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А у Штайнмаєра (як і у багатьох німецьких політиків) запах – з російським душком.
Місце сили
Київ насьогодні став притягальним місцем для європейських політиків.
І Україна показує, яку поведінку від західних політиків вона вітає, а яку не вітає. Проросійську політику і проросійських політиків – "на фіг з пляжу!"
"Формули Штайнмаєра" – з минулого. Україна – країна майбутнього!
Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: