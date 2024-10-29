Експорт зброї: чому Україна може це робити, попри критику

Україні вигідно постачати свою зброю за кордон. Важливим фактором є те, що ця зброя пройшла реальні випробування під час бойових дій.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" (СТЕ) Олексій Петров.

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Чому Україна може експортувати зброю за кордон

Петров зазначив, що Україна з моменту своєї незалежності була серйозним експортером зброї та продовжуватиме ним залишатися.

Тим більше допоможе бойовий досвід, оскільки на території України під час війни зброя пройшла тестування у реальних умовах,

– сказав директор "Спецтехноекспорт".

Авторка матеріалу наголосила, що ситуація на фронті змінюється щодня, і на вимогу війни, боротьби та конкуренції між системами змінюються технології.

"Є такі технології, що вже "застаріли", хоча їм місяць, два, три чи пів року. В Україні їх вже не застосовують, але вони можуть бути актуальними для покупців з інших країн, де сьогодні, на жаль, активно готуються до війни", – зазначила вона.

У виданні також наголосили, що наразі серйозні конфлікти спостерігають в Африці, також до достатньо серйозних подій готується тихоокеанський регіон, зокрема такі країни, як Індонезія та Філіппіни.

Усі вони готуються до 2028 року, зокрема, знаючи позицію КНР щодо Тайваню та інші загрози,

– мовиться у матеріалі.

Окрім того, відомо, що Україна отримує чимало пропозицій щодо зброї, а за українськими технологіями стоятиме черга, коли заборону на експорт буде знято.

Авторка матеріалу навела приклад, як у 2023 році на виставці озброєння і техніки IDEX у Дубаї український стенд представили лише 4 компанії, пов'язані з безпілотними системами. Натомість цьогорічна виставка Eurosatory у Парижі зібрала понад 80 заявок від учасників з України, а щоб показати їхні вироби, не вистачало обсягу замовлених стендів.

У матеріалі також наголошено, що зняття монополії державою на виробництво безпілотних систем дозволило зробити крок вперед у цій галузі одразу на 10 років щонайменше. А загалом експорт української зброї за кордон – це серйозний поштовх для економіки, який варто розвивати й після війни.