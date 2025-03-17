Україна екстрадувала громадянина Німеччини, що був у лавах ЗСУ: його підозрюють у зґвалтуванні

Громадянин Німеччини воював у лавах ЗСУ, однак там він підозрюється у зґвалтуванні. Україна екстрадувала його назад до Німеччини.

Запит на екстрадицію Україна отримала ще у 2023 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про німецького підозрюваного злочинця у лавах ЗСУ

Громадянина Німеччини, який воював у лавах ЗСУ, екстрадували на батьківщину, де його підозрюють у скоєнні зґвалтування. Інформацію підтвердили в Офісі генерального прокурора України.

За даними BBC, чоловік перетнув українсько-польський кордон 17 березня. Запит на його видачу Німеччина направила ще у 2023 році. Його підозрюють у зґвалтуванні, зберіганні та розповсюдженні матеріалів сексуального насильства, включно з випадками щодо дітей.

Передача підозрюваного затрималася через необхідність проведення екстрадиційної перевірки. Це передбачало аналіз усіх обставин, які могли вплинути на процедуру. Зокрема, очікували на рішення військової частини щодо розірвання контракту та характеристику військовослужбовця, пояснило джерело Суспільного.