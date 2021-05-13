Україна та Франція підписали угоди на понад 1,3 мільярда євро: куди підуть гроші

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про успішне підписання одразу чотирьох угод між Україною та Францією. Вони допоможуть реалізувати низку важливих проєктів, які створять додаткові робочі місця.

Як написав у телеграмі Денис Шмигаль, загальна сума угод складає понад 1,3 мільярда євро.

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Український прем'єр подякував французькій стороні та міністру економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно Ле Меру за підтримку й зміцнення наших стратегічних відносин.

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Укладені угоди передбачають реалізацію таких проєктів:

постачання 130 електровозів компанією "Альстом" на суму до 900 мільйонів євро;

постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 мільйонів євро;

покращення водопостачання в Луганській області та покращення якості питної води в Києві на суму до 70 мільйонів євро.

Окремо відзначу: всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць. Це цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва,

– написав прем'єр.

Додамо, що міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер наразі перебуває з офіційним візитом в Україні. Раніше він наголошував, що щасливий приїхати до Києва, зустрітися з українською владою і мати можливість зміцнити економічні зв'язки між двома країнами.